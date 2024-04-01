Yeniden Refah Partisi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da beklenenin üstünde oy alarak AK Parti’nin kazanması olası ilçeleri kaybetmesine yol açtı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah, Van’da oyların yüzde 5,37’lik kısmını alarak çıkış yaptı.

Özellikle Gevaş’ta kullanılan oyların yüzde 16,6’sını alan Yeniden Refah, AK Parti oylarının yüzde 32,9’da kalmasına neden oldu. Gevaş Belediye’sini kazanan parti ise yüzde 45,45’ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) oldu.

Çaldıran’da ise oyların yüzde 15’ini Yeniden Refah’ın almasıyla AK Parti’nin oy oranı yüzde 34,15’te kaldı. DEM Parti ise oyların yüzde 47’sini alarak seçimin galibi oldu. AK Parti ve Yeniden Refah Partilerinin oy toplamı ise Çaldıran’da kullanılan oyların yüzde 50’sini oluşturuyor.

Bahçesaray ise seçim sonuçlarının açıklandığı son dakikaya kadar DEM Parti, AK Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Yeniden Refah Partisinin neredeyse başa baş gittiği bir tablo çıkardı.

Yalnızca 18 oy farkla oyların yüzde 21,40’ını alarak DEM Parti’nin seçimi kazandığı tabloda AK Parti yüzde 21,07, DEVA Partisi yüzde 19,2 ve Yeniden Refah Partisi oyların yüzde 16,28’ini aldı.