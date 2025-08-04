Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yeni haftanın ilk gününde öğleye kadar en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43,7 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu 43,2 dereceyle Siirt'in Kurtalan, 41,6 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçeleri takip etti.

Gaziantep

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

Hasan Yıldız, AA muhabirine, çocuklarla serinlemek ve eğlenmek için havuza geldiklerini belirterek, "Bu sene havalar çok sıcak geçiyor. Burada güzel vakit geçiriyoruz. İşlerin yoğunluğundan şehir dışına çıkmaya fırsatımız olmuyor. Burası yakın olduğu için değerlendiriyoruz." dedi.

Metin Şahin ise Almanya'dan tatil için memleketi Gaziantep'e geldiğini aktararak, "Sıcak havalarda soluğu havuzda alıyoruz. Çocuklar eğleniyor, hem geziyoruz hem serinliyoruz. Bu yıl önceki yıllara göre daha sıcak." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar kent merkezindeki yeşil alanlar ile parklarda vakit geçiriyor.

Ana cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin sakin olduğu, bazı vatandaşların ise şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

İbrahim Demir, sıcak havaya alıştıklarını belirterek, "Bugünlerde hava biraz daha iyi ama haftaya sıcaklar yine artacakmış. Bize göre artık sıcaklık iyice normal olmaya başladı." şeklinde konuştu.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'nde yoğunluğun az olduğu gözlemlendi.

Vatandaşlar, öğlen saatlerinde cadde ve sokaklara çıkmamayı tercih etti.

Kahramanmaraş

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar, serinlemek için mesire alanları ve gölgelikleri tercih etti.

Onikişubat ilçesindeki Fırnız Çayı, kent merkezi ve çevre illerde sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Sabit Karadaş, yaptığı açıklamada, bunaltıcı sıcaklardan kaçtıklarını, ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek için serin yerleri tercih ettiklerini belirtti.

Karadaş, "Şehir merkezi çok sıcak olduğu için serin olan piknik alanlarına geliyoruz. Burada hem suya giriyoruz hem de piknik yapıyoruz. Ailemizle burada akşama kadar vakit geçireceğiz." dedi.

Gaziantep'ten gelen Şevval Kanarya da ailesiyle sıcak havalardan kaçmak için Kahramanmaraş'taki mesire alanına geldiklerini söyledi.

Serin ve doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kanarya, "Sıcak havalar bizi boğdu. Serinlemek için buraya geldik. Cennetten bir köşe gibi burası. Gerçekten çok iyi geldi bize ve herkese tavsiye edebilirim." diye konuştu.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da ise vatandaşlar, serinlemek için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Ayrıca inşaat ustaları bunaltıcı sıcak havalara rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşlardan İbrahim Çelik de havaların sıcak olduğunu ve bunaldıklarını ifade etti.

Van

Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden Van Gölü sahilleri, havanın ısınmasıyla insanların en uğrak yerlerinden biri oluyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturuyor.

Göle kıyısı bulunan Erciş ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan yarım adadaki plaja gelenler, dinlenme ve gölde yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Belçika'da yaşayan Ercan Zurel, Van'ın doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Herkese Van Gölü'nde yüzmeyi tavsiye eden Zurel, şunları kaydetti:

"Tatil için İzmir'e gelmiştik. Van Gölü suyunun şifalı olduğunu duyduk. Buraya ilk defa geldik. Temiz bir suyu, güzel bir plajı var. Van Gölü deniz gibi. Dalgası çok az, havası serin. Herkese buraya gelmelerini öneriyorum. Eşim ve dört çocuğumla geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl da buraya gelmeyi düşünüyoruz."

Mehmet Coşkun ise göle girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Coşkun, "Van Gölü'ne 'deniz' diyoruz. Her yıl ailece buraya tatile geliyoruz. Vaktimizi eğlenerek geçiriyoruz. Hem suyu hem de plajdaki imkanlar çok iyi. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ozan Çelebi de "Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistler ilimize gelerek, burada tatil yapıyor. Tüm imkanlar var. Biz de fırsat buldukça buraya geliyoruz. Hem yüzüyor hem de plajdaki imkanlardan faydalanıyoruz." dedi.