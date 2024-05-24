Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Yaşamına Son Verdi

Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, yaşadığı apartmanın 11. katından atlayarak hayatına son verdi.

Detaylar 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, intihar etti. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Bor’un ölüm nedeni, oturduğu apartmanın 11. katından atlaması olarak belirlendi.

Gülsün Bor'un Yaşamı 2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gülsün Bor, evli ve 15 yaşında bir çocuk annesiydi. 2014 yılında vefat eden eski vali ve milletvekili Yılmaz Cemal Bor’un kızı olan Bor, intihar etmeden önce annesi ve kız kardeşiyle vakit geçirdi.

Siyasi Kariyeri Çankaya Belediyesi’nde 10 yıl boyunca başkan yardımcısı olarak görev yapan Gülsün Bor, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adaylığını duyurdu. Aday adaylığı sürecinde, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’nun sunduğu “Kurtlar Sofrasında Kadınlar” programına konuk olmuştu.

Gülsün Bor Kimdir? 1974 yılında Ankara’da doğan Gülsün Bor, ortaokul eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Bor, Dünya Bankası’nda kısa süreli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında Türkiye’ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, İç Borç Yönetimi Dairesi’nde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2010 yılında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne Ekonomi Müşaviri olarak atandı ve burada üç yıl görev yaptı.