Ons altındaki artış, Türkiye'de serbest piyasadaki altın fiyatlarına da artış yönünde yansıyor.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank iflas etti.

Silikon Vadisi Bankası'nda mevduatı olanlar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvencesi ile paralarını bankadan çekebildi.

Avrupa'da da İsviçre bankası olan Credit Suisse, en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını açıklayında bir kriz yaşadı.

Credit Suisse de İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) destek alarak, krizi atlattı.

Yatırımcı rotasını altına çevirdi

Bu gelişmeler bankacılık sektörüne olan güveni sarstı. Yatırımcı rotasını "güvenli liman" olarak tanımlanan altına yönetti.

Ons altın 1989 dolarda

Ons altın hızlı artıyor. Bir gün önce 1.921 dolardan 29 dolar birden artarak 1.950 dolara yükselen ons altın; bugün de 39 dolar birden artarak bu kez 1989 dolara çıktı.

İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları

İşte 18 Mart Cumartesi 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...

Gram altın: 1.214 lira

Çeyrek altın: 2.007 lira

Cumhuriyet altın: 8 bin 177 lira

Tam altın: 8 bin 28 lira

Yarım altın: 4 bin 14 lira