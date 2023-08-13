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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremde tüm illerde olduğu gibi, Van'da da binlerce kişi yardım için seferber oldu. Kahramanmaraş depreminde Edremit'de yaptıkları yardım çalışmaları nedeniyle Edremit Kaymakamlığınca, Edremit Kızılay Şube gönüllülerine teşekkür belgesi verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Edremit Kızılay Şubesi, "Gönüllülerimize 6 şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilçemizde yaptıkları çalışmalardan dolayı Edremit Kaymakamlığınca teşekkür belgesi verildi. Katılım gösteren herkese, gönüllülerimize teşekkür ederiz." denildi.