Ulusal ve uluslararası alanda birçok önemli altyapı projesine imza atan Gönüç İnşaat, son dönemde Van’daki kamu yatırımlarına yönelik hamleleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin yanı sıra Katar, Umman, Türkmenistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki başarılı projeleriyle tanınan şirket, şimdi de Van’daki stratejik kamu projeleri için teklif sunarak bölgedeki yatırım gündeminin merkezine oturdu.

Van’daki yüksek bütçeli ve prestijli ihalelere katılımıyla dikkat çeken Gönüç İnşaat’ın bu adımı, firmanın Doğu Anadolu’daki faaliyet alanını genişletme hedefinin bir parçası olarak görülüyor. İnşaat ve yatırım çevrelerinde bu gelişme, “Van’a yönelik artan yatırımcı ilgisinin somut bir göstergesi” olarak yorumlanıyor.

Alanında güçlü bir teknik altyapıya, modern ekipman parkına ve yüksek mali yeterliliğe sahip olan Gönüç İnşaat, kamu kurumları tarafından da güvenilir bir iş ortağı olarak tercih ediliyor. Şirketin uluslararası deneyimi ve kurumsal vizyonu, Van’daki kamu projelerinin geleceği adına umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

Gönüç İnşaat’ın bölgedeki varlığını daha da güçlendirmesi beklenirken, Van kamuoyunun ve sektör temsilcilerinin gelişmeleri yakından takip ettiği bildiriliyor.