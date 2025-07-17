TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, geçtiğimiz sezon La Liga’da Las Palmas forması giyen tecrübeli oyuncu Benito Ramírez ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Kariyerinde uzun yıllar İspanya'da top koşturan 30 yaşındaki sol bek/kanat oyuncusu, hem savunma hem de hücum yönüyle dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, önümüzdeki sezonda kırmızı-siyahlı formayla sahaya çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hoşgeldin Benito Ramírez | Xêr Hatî | Welcome

Kulübümüz, geçen sezon İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas forması giyen Sol Bek/Kanat Benito Ramirez ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni yolculuğunda birlikte büyük başarılara imza atmak dileğiyle, aramıza hoş geldin Benito!

Benito Ramírez’in kısa süre içinde takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.