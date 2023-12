Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gevaş Güzelkonak Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın paylaştığı "başıboş sokak köpekleri" videosu sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'de son 21 ayda 40'ı çocuk, 92 kişi sokak hayvanlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün Ankara'da 4. Sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına sebep olan sokak hayvanları, ülke gündeminden düşmüyor. Son zamanların en ciddi sorunlarından biri haline gelen sokak hayvanları, Gevaş'ta da tehlike saçıyor. Gevaş Güzelkonak Mahallesinde yaşayan bir vatandaşın paylaştığı "sokak hayvanları" videosu sosyal medyada viral oldu. Mahallede bulunan çok sayıda köpeği görüntüleyen vatandaş, köpeklerin saldırısına uğradı. Kameralara an be an yansıyan bu görüntü sosyal medyada on binlerce görüntüleme aldı.

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan Gevaşlı bir vatandaş, "Sokak hayvanlarından korkup akşamları veya sabahın erken saatlerinde evimizden çıkamıyoruz. Sokak hayvanları sürü şeklinde geziyor ve tehlike saçıyor. Gevaş Belediyesi konu karşısında sessiz, sokak köpeklerini toplatmıyor. Gevaş Belediyesi'nin çalışması için bir canın mı gitmesi gerekiyor? Daha bu yıl Van'da 9 yaşındaki Mete Durna köpek saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Bizler bu durumdan ders alamadık. Buradan Gevaş ve Van Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum. Bir insanın canı gitmeden önlemini alın, bu söylemimizi bir ihbar olarak kabul edin" ifadelerine yer verdi.