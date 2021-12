SP Van İl Başkanı Özay İlhan 2021 yılını değerlendirdi: Yoksul olan Van, 2021'de daha da yoksullaştı!

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van’da 2021 yılında gerçekleşen olayları ve kentte yıllardır süren sorunları Wan Haber’e değerlendirdi. İlhan, 2021 yılında da Van’da birçok problemin devam ettiğini belirtti. Kapıköy Sınır Kapısı’nın uzun süre kapalı olmasına da değinen İlhan, “2020'den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını 2021 yılında da dünyada ve ülkemizde birçok insanın hayatına kaybetmesine neden oldu. İlimiz de bu salgından nasibini aldı ve 2021 yılının ilk yarısına kadar Van’ın Kapıköy Sınır Kapısı, Gürbulak ile Esendere Sınır Kapısı, ülke genelindeki tüm sınır kapıları açık olmasına rağmen kapalı kaldı. Salgın nedeniyle uzun süre kapalı olan birçok işyeri ilimizde de çok sayıda esnafın çalışanın mağdur olmasına neden oldu” dedi.

‘Yoksul olan Van, 2021'de daha da yoksullaştı’

İlhan, Van’da bu yıl meydana gelen sel felaketlerinden de söz ederek, “Van'a bu yıl da her alanda haksızlık yapılmaya devam edildi. Yoksul olan Van, 2021'de daha da yoksullaştı. Van’da bu yıl Başkale’nin Esenyamaç Mahallesi, Çaldıran’ın Osmanlı Mahallesi olmak üzere birçok yerde sel felaketi yaşandı. 2020 yılında Başkale'de yaşanan deprem nedeniyle yapılması gereken konutlar yapılmadı. Aynı dönem Malatya ve İzmir'de yaşanan depremlerden sonra konutlar yapıldı ama Başkale halkı mağdur edildi” şeklinde konuştu.

‘Van’da imar anlamında ciddi bir adaletsizlik devam ediyor’

Kentte adeta kronikleşmiş sorunlardan olan uçak seferliğinin azlığını, adliye lojmanlarının sahipsiz bırakılmasını, çevreyolunu dile getiren İlhan, “Van, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da uçak seferlerinin yetersizliği olduğu ve en pahalı bilet alan il oldu. Van’da 2021 yılında da, son 10 yıl da olduğu gibi, yine çevreyolu yapılıyor, yapılacak diye avutuldu. Van'da Adliye Lojmanları 2021 yılında da çürümeye devam etti. Defterdarlık binası hâlâ tamamlanmamış. 2011 yılındaki depremlerden bu yana 10 yıldır yıkılması gereken 4 bin 500 hasarlı bina yıkılmayarak tehlike saçmakta. Birçok şehre, hatta ilçelere stadyum yapılırken Van yine bu anlamda da mağdur edildi. Van sağlık hizmetlerinde 2021 yılında da Erzurum, Diyarbakır, Ankara, İstanbul illerine gitmek zorunda kaldı. Van kişi başına gelirde son sıralarda ve yine birçok gelişmişlik endeksinde son sıralardaki yerini koruyor. 10 yıldır bir imar planı çıkarılmamış ve Van’da imar anlamında ciddi bir adaletsizlik devam ediyor” diye aktardı.

‘Trafik sorunu devam etmiştir’

İlhan, Van’daki trafik sorununun da altını çizerek, “Van'da belediyecilik hizmetleri 2021 yılında da yine şehir içinde yapboz anlayışıyla devam etti. Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında parklara birçok kulübe yaparak belediyecilik hizmetlerinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş, park yerine parklı kulübeleri icat etmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi, 1 buçuk milyardan fazla borcuyla yine borçlu olma özelliğini 2021 yılında da devam etmiştir. Van Gölü 2021 yılında da kirletilmeye devam etmiştir. Van'da Edremit'ten kampüse, şehir merkezlerindeki birçok noktada 2021 yılında da trafik sorunu devam etmiştir. Van'da otopark sorunu artarak devam etmiş, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı otopark iş merkezine çevrilerek işlevsiz hale getirilmiştir” dedi.

‘Kendine has özelliklerini devam ettiren bir şehir’

Kentte yaklaşık 5 yıldır kesintisiz süren eylem ve etkinlik yasaklarına değinen İlhan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van Park AVM yine şehrin en merkezi noktasında bir ucube olarak durmaya devam etmiştir. Dillere destan Van otogarı yapımına takiben ilk yağmurda akarak şehrin antikaları arasında yer almıştır. Van, 2021 yılında da yıllardır muhalefete özel olarak uygulanan gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması uygulamalarının kesintisiz süren tek şehir olarak, kendine has özelliklerini devam ettiren bir şehir olmuştur.”

‘Van her alanda geri bırakılmıştır’

İlhan, Van’ın 2021 yılında her alanda geri kaldığını vurgulayarak “Van sınır şehri olmasına karşın 2021 yılında da sınır ticaretinden yeterince istifade edememiştir. Van sınırlarından 2021 yılında da birçok düzensiz göçmen geçmiş, sınırlarda ve tıka basa doldurulan minibüslerde birçok göçmen hayatını kaybetmiştir. Van'da 2021 yılında umutla beklenen tramvay, metro gibi hizmetler konusunda herhangi bir adım atılmamıştır. 2021 yılında da Kuzey Van Gölü demiryolu projesi, Van, Siirt, Habur Karayolu projeleri masal olarak anlatılmaya devam etmiştir. 2021 yılında da Van'da iktidarın sözde milletvekilleri ve atanmışları hikayeler anlatmaya devam etmiş toz pembe tablolar çizmiş ve Van yine her alanda ve her anlamda geri bırakılmıştır. Van'ın 2022 yılında her alanda, her anlamda geliştiği sorunlarının çözüldüğü bir kent olması umuduyla” diye konuştu.

Fatma POLATCAN / WanHaber.com Özel