Sağlık Müdürü Tosun, gazetecilerle bir araya geldi

Yaklaşık iki hafta önce Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’ndan boşalan göreve getirilen Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, ilde bulunan yerel ve yaygın medya mensupları ile kurum binasında bir araya geldi. Kahvaltılı tanışma toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müdür Tosun, şimdilik sadece basın mensupları ile tanışma amaçlı bir araya gelindiğini, yakın bir zaman diliminde Van’da sağlık alanında yapılacak olan çalışmalar konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

VanBölgegazetesi