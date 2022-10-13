İzzet Çoban: Projelerimiz Van’a hayat verecek

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Başkan adayı iş insanı İzzet Çoban, hazırlamış oldukları her bir projenin, bu kent için vazgeçilmez önemli çalışmalar olduğunu dile getirdi.

"İşsizlik sorunu yaşayan iki bölgeden biriyiz"

Başkan adayı İzzet Çoban, Akdamar TV’de katıldığı canlı yayın programında turistleri bu şehirde tutabilecek bir ortamın olmadığını belirterek; “Biz Van’a yatırımcı ve turist çekemiyoruz. İl bazında Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla ile maalesef en son sıralarda yer alıyoruz. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Demek ki biz buraya Van'a yatırımcı ve sermaye çekemiyoruz. Proje bazında ve fiziki tabloda gördüğümüz bu. Bizim bulunduğumuz bölgenin işsizlik oranı olarak Türkiye'nin en çok işsizlik sorunu yaşayan iki bölgesinden biriyiz.

Gayri Safi Milli Hasıla'da buraya sermeye çekemiyoruz. Buraya yatırımcı çekemiyoruz. Tabii buraya sermaye yatırımcı çekemediğimiz içinde istihdam konusunda çok geride kalıyoruz. Hazırladığımız projelerimizi bunların çözümü için projelerimizin birkaçını kamuoyuna sunduk.

Eğitim konusu maalesef bu da İçler acısı bir durum. 30 büyükşehir içinde geri olmamıza rağmen, Türkiye'de 81 il içerisinde 2015 verilerine göre maalesef 75. sıradayız. Eğitim konusu bizim için çok üzücü bir durum. Eğitimde başarıyı yakalamak için Van TSO olarak, Mili Eğitim ile ortak çalışmalar yapacağız.

"Turizm Van'ın lokomotif gücü olabilir"

Sadece bunlar değil turizm alanında da tespit yapmamız lazım. Bu konuda iki önemli notumuz var. Ne diyoruz! Turizm Van'ın lokomotif gücü olabilir. Van'daki turizm potansiyeli kullanılabilir ise işsizlik sorunu çözülebilir. Türkiye'ye gelen İranlı sayısı bugün pandemi den dolayı 2020-2021 verilerini çok dikkate almayacağız.

2019-2018 verilerine baktığımız zaman, Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısı ortalama olarak Van en çok İranlı turistin geldiği yer. Acaba biz bunların kaçını burada Van'da tutabildik. Bizim Van'da tutabildiğimiz turist sayısı ortalamanın çok çok altında. İranlı turistler acaba ne için geliyor. Bakın yaklaşık %40 yani yüzde 38.7'si alışveriş yapmak için gelirken yaklaşık %40 gıda yani restoran ve lokantalarda harcama yapıyor. İranlı turistlerin çoğu kurumsal firmalarda alışveriş yapıyor, bundan dolayı da bu sermaye de bizde kalmıyor. Ne var sadece istihdam konusunda belki burada tutabiliyoruz. Tatil için ailesi ile birlikte dinlenebilmek için gelen turisti maalesef biz Van şehri olarak burada tutamıyoruz. İşte bu etkenler kent ekonomisine büyük katkı sağlayamadığımız için işsizlikte artıyor.

"Kent ekonomisini güçlendirmek anlamında projelerimizi hayata geçireceğiz"

İranlı Turistleri burada tutabilirsek, kentte ki işsizlik azalır. Ekonomi canlanır. Biz inşallah Van TSO başkanı olarak seçildiğimizde, kent ekonomisini güçlendirmek anlamında projelerimizi hayata geçireceğiz. İranlı turistleri Van’da tutabilmek anlamında hazırlamış olduğumuz projeler, aynı zamanda bir kentin hem ekonomisine hem de işsizliğine çözüm olacak projelerdir” diyen Van TSO Başkan adayı iş insanı İzzet Çoban, kentin gelişmesini ve kalkınmasını isteyen her esnaf ve tüccarın kırmızı listeye oy vermesi gerektiğini belirterek, ara ara diğer projelerini de açıklayacağını dile getirdi.

Çoban ayrıca, projelerin tamamını görmek isteyenlerin ise aşağıda verilen linkten takip edebileceğini sözlerine ekledi.

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