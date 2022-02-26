Gazetecilerden taziye ziyareti

Doktor Eyüp Kalkan'ın vefatının ardından Van’da yayın yapan yerel ve Ulusal Basın Mensupları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Yönetimini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Van Aile Hekimliğinde 4 yıl genel sekreter olarak hizmet veren ve 2019 yılında Tuşba İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Eyüp Kalkan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Doktor Eyüp Kalkan'ın vefatının ardından Van’da yayın yapan yerel ve Ulusal Basın Mensupları yaptıkları ziyarette; "Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan geçtiğimiz günlerde geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle vefat etti. Van için büyük bir kayıp ve büyük bir acı.

Basın mensupları olarak acınızı paylaşıyor, vefat eden Dr. Eyyüp Kalkan’a, Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandılar.

Basın mensupları tarafından, yapılan taziye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Van’da görev yapan basın emekçilerimizin, bu nazik ve anlamlı ziyaretleri bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.

Çok anlamlı bulduğumuz bir taziye ziyareti oldu. Vefat eden Dr. Eyyüp Kalkan, bizim için çok önemli ve çok değerliydi. İlimize ve halkımıza yaptığı iyilikleri unutmak mümkün olamaz.

Sağlık camiası olarak, basın mensuplarımızın taziye ziyaretlerini ve taziye mesajlarını başgözüstüne kabul ediyoruz. Vefat eden Dr. Eyyüp Kalkan kardeşimize, bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyoruz” diyerek, yapılan anlamlı ziyaretten ötürü, basın mensuplarına teşekkür ettiğini dile getirdi.