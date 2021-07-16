Erciş’te etkili olan şiddetli yağış 13 köyde taşkına neden oldu
Van'ın Erciş ilçesinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı köylerde taşkınlar oluştu. Bir anda bastıran sel ekili tarım alanlarında büyük zarara neden oldu.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, taşkının yaşandığı köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Mehmetbeyoğlu, şiddetli yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen 6 hayvanın telef olduğudur. Belediye ekiplerimiz sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı." dedi.
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