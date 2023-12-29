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AB Türkiye Delegasyonu desteği ile düzenlenen programda bir araya gelen gençler 2 gün boyunca İklim Değişikliği ve etkileri üzerine atölye çalışması gerçekleştirdi.

Söyleşinin açılış programına; Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Yılmaz, Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras, Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Can Sari, Van AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ile gençler katıldı.

“CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR”

Programın açılışında konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Yılmaz, iklim değişikliğinin dünya genelinde önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yılmaz, “Artan sera gazı emisyonları, küresel ısınmayı hızlandırıyor ve doğal ekosistemleri ve insanları ciddi şekilde etkiliyor. Bu tehdit, hiç şüphesiz Avrupa Birliği (AB) için de büyük bir önem arz etmektedir. Avrupa Birliği, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve uyum sağlama konusunda bir dizi politika ve strateji geliştirmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, enerji verimliliğini artırarak ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerini teşvik ederek, karbon salınımını azaltma hedefine odaklanmaktadır. Bugün burada düzenlediğimiz etkinliğimiz de AB Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenmektedir.

Odamız Bünyesinde bulunan Van AB Bilgi Merkezi, özellikle siz gençlerde İklim Değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için çok anlamlı etkinliklerinden birini yapıyor. Değerli Hocalarımızın katkıları ile 2 gün sürecek “Gençlerle İklim Söyleşisi” programının katılımcılara olumlu katkılar sunmasını diliyorum.” dedi.

ORUÇ: KAFA YORMAK GEREKİYOR

Van AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise iklim değişikliğinin günümüzde herkesi yakından ilgilendiren bir konu haline geldiğini ifade etti.

Oruç, şunları söyledi: “Günlük hayatımızın içinden tutun da iş hayatında, üretimde, ticarette de üzerinde konuşulması ve tedbir alınması gereken bir mesele olmuştur. Bu vesile ile konunun önemine binaen, ülkelerin de artık çok önemli bir politikası olan İklim Değişikliğine kafa yormak gerekiyor.

Bugün aramızda bulunan Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve ekibinden Dr. Aybüke Aslantaş ve Av. Sibel Elikara katkıları ile değerli bir çalışmanın parçası olacağız.”

Gençlerle İklim Söyleşisi; Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Dr. Aybüke Aslantaş ve Avukat Sibel Elikara’nın moderatörlüğünde 2 gün boyunca yapılan atölye çalışmaları, bilgi yarışmaları ve sunumlar ile tamamlandı.