Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Gelir Dağılımı verilerine göre, en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 48,0 oldu.

En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,4’e yükseldi. Açıklanan verilere göre, en düşük gelir düzeyi Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’nin yer aldığı TRB2 bölgesinde kaydedildi.

VAN, MUŞ, BİTLİS VE HAKKARİ GELİRDE EN ALT GRUPTA!

Araştırma sonuçlarına göre, 2025 yılında Türkiye genelinde yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 332 bin 882 TL olarak hesaplandı. İBBS 2. Düzey bölgeleri bazında en yüksek yıllık ortalama gelir 449 bin 618 TL ile Ankara’nın yer aldığı TR51 bölgesinde kaydedildi. Ankara’yı, 434 bin 929 TL ile İstanbul’un yer aldığı TR10 ve 405 bin 896 TL ile İzmir’in yer aldığı TR31 bölgeleri izledi.

En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 172 bin 552 TL ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’yi kapsayan TRB2 bölgesinde gerçekleşti.

Son araştırma sonuçlarına göre, gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,5 olarak belirlendi. Bu oranın en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri, 4,6 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’nin yer aldığı TRB1 ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova’nın yer aldığı TR42 oldu. Bu bölgeleri 4,9 ile Zonguldak, Karabük, Bartın’ın yer aldığı TR81 ve Van, Muş, Bitlis, Hakkari’nin TRB2 bölgesi takip etti.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler ise 8,5 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir’in TR71, 8,3 ile Antalya, Isparta, Burdur’un yer aldığı TR61 ve 8,1 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan’ın yer aldığı TRA2 olarak kayıtlara geçti.