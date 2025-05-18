Bölgede yaşayan masum siviller zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, katil İsrail ordusu katliam yapmaya devam ediyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

SON 24 SAATTE 140'TAN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 96 sivilin cansız bedeni ile 140'tan fazla yaralının getirildiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 3 bin 193 Filistinlinin öldürüldüğünü, 8 bin 993 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI SAYISI 53 BİN 339'A YÜKSELDİ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 53 bin 339'a, yaralı sayısının 121 bin 34'e yükseldiği ifade edildi.