İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri 302 gündür katlediyor.

Bölgede yoğun saldırılarına devam eden İsrail ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte düzenlenen 6 saldırıda 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 152 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 39 BİN 550 OLDU

Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 91 bin 280’e yükseldiği aktarıldı.