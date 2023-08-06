Tahmini Okuma Süresi: dakika

Galatasaray'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor.

Sarı-kırmızılı ekipte genç oyuncuların daha fazla süre alabilmesi için kiralama yöntemi devreye sokuldu.

Daha önce İskenderunspor ile Manisa FK'ya kiralanan Metehan Baltacı'nın yeni adresi belli oldu.

Eyüpspor'a kiralandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeye göre 20 yaşındaki stoperin ücretlerinin tamamının Eyüpspor Kulübü tarafından ödeneceği kaydedildi.

Resmi açıklama yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir. Ensonhaber