Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonunda da süper lig maçlarında uygulanan "8 yabancı+3 Türk" kuralının devam edeceğini duyurdu. Buna göre, süper lig kulüpleri kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek, ancak sahaya aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu sürebilecek. Bu da Türk takımlarının sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğunu sürdürdüğü anlamına geliyor.

Bu kurala göre, süper lig takımları sahadaki 11 oyuncunun 8'ini yabancı futbolculardan seçebilirken, 3 oyuncunun Türk olması yeterli olacak. Bu durumda süper lig takımlarının oyuncu oranı yüzde 27 Türk, yüzde 73 yabancı olabilecektir. Ancak bu kural, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir dışlama ve haksız rekabet olarak değerlendirilmektedir. Türk gençleri, kendi ülkelerinde dışlanmış bir konumuna düşürülmektedir.

"8 yabancı+3 Türk" formülünün Türk futbolunu geliştirecek bir sonuç getirmesi beklenemez. Bu kuralın tersine çevrilmesi için zamanın çoktan geldiği ifade edilmektedir. Mevcut sözleşmeler dikkate alınarak kademeli bir geçişle en fazla üç yılda 8 Türk futbolcu ile birlikte 3 yabancı oyuncunun oynayabileceği bir sistem uygulanabilir. Aynı şekilde teknik direktör ve yardımcılarının öncelikle Türk takımlarından yetişmiş, Türk futbolunun sorunlarını bilen ve futbolcularla aynı dili konuşan insanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir.

Spor Kulüplerinin Sorumluluğu

Spor kulüplerimiz, yabancı oyuncuların top koşturacakları takımları kurma noktasında çokuluslu spor kulüplerine dönüşmüş durumdadır. Bu durum, Türk futbolunun gelişimi açısından sağlıklı bir durum değildir. Spor kulüplerinin sadece yabancı sporcuları çalıştırmak için kurulmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda genç yeteneklerimizi yetiştirecek altyapıları oluşturmak ve onlara Türkiye'de ve uluslararası platformlarda yeteneklerini sergileme fırsatı tanımak da sorumlulukları arasındadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Görevleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluş ve görevleri hakkında kanunda açıkça belirtilmiştir. Federasyona, Türkiye'deki tüm futbol faaliyetlerini yürütme, düzenleme ve denetleme görevi verilmiştir. Aynı zamanda futbolun gelişmesini ve Türkiye genelinde yayılmasını sağlama görevi de bulunmaktadır. Bu görevler, herhangi bir yoruma ihtiyaç duymayacak kadar nettir.

Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de en popüler spor olan futbolun geliştirilmesi, spor kulüplerinin anayasa ile çelişen ve açık bir haksız rekabet yaratan yabancı futbolcu ayrıcalıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir. Spor kulüpleri, Türk gençlerineTürk spor kulüpleri, on binlerce Türk genci sırada beklerken yüzde 73 oranında yabancı futbolcu oynatma ayrıcalığına sahip olmadığı gibi, Türkiye Futbol Federasyonu da eşitlik ilkesine aykırı ve anayasa ile uyumsuz bir tutum sergileme hakkına sahip değildir. Spor kulüpleri sorumluluklarını yerine getirmeli, TFF ise yasal görevlerini yerine getirmelidir. Türk futbolunun gelişimi için bu görevlerin ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.