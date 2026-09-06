Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı

Kaynak: DHA-İHA
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin başladı
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Fehim Atiş
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Fehim Atiş