Fiat Egea Fiyat Listesi Mart 2024

Fiat Egea modelleri ülkemizde en çok tercih edilen araçların başında geliyor. Fiyat performans olarak en iyi araç olarak görülen Fiat Egea serisi her yıl çok satanlar listesine giriyor. Fiat Egea'nın Sedan, Hatchback ve Station Wagon karoser seçenekleri, her bütçeye uygun bir model sunuyor. Sizin için en çok tercih edilen modellerle Mart 2024 Fiat Egea fiyat listesini hazırladık. 

2024 Mart Fiat Egea fiyat listesi ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

  • Güncel zamlarla birlikte 2024 Mart ayı Fiat Egea fiyatları ortalama 975.000 TL ile 1.150.000  TL arasındadır.

Fiat Egea Fiyat Listesi-1

Egea Sedan Easy Mart 2024 Fiyat Listesi

Serinin en çok tercih edilen araçların başında Sedan model geliyor. Otomatik ve Manuel seçenekleriyle 2024 Mart ayı fiyat listesine gelin birlikte bakalım.

2024 Mart Fiat Egea Sedan Easy donanımının fiyatları aşağıdaki gibidir:

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Donanım     

Şanzıman Tipi

Yakıt Tipi

Mart 2024 Liste Fiyatı

1.4 Fire 95 HP

Easy

Manuel

Benzinli

947.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Easy

Manuel

Dizel

1.125.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Easy

Otomatik

Dizel

1.288.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Easy

Otomatik

Elektrikli-Benzinli

1.382.900 TL

Egea Sedan Urban Mart 2024 Fiyat Listesi

Fiat Egea Sedan Urban, modern tasarımı, geniş iç hacmi ile öne çıkan bir modeldir. 

Fiat Egea Sedan Urban modelinin Mart 2024 fiyat listesine tablodan ulaşabilirsiniz:

Versiyon

Donanım      

Şanzıman Tipi

Yakıt Tipi

Mart 2024   Liste Fiyatı

1.4 Fire 95 HP

Urban

Manuel

Benzinli

974.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Urban

Manuel

Dizel

1.148.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP

Urban

Manuel

Dizel

1.244.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Urban

Otomatik

Dizel

1.346.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Urban

Otomatik

Elektrikli-Benzinli

1.427.900 TL

Egea Sedan Limited Mart 2024 Fiyat Listesi

Açıklanan Mart 2024 Fiat Egea fiyat listesinde sayılı üretilen modeller de yer alıyor. Sınırlı sayıda üretilen bu model, hem şıklığı hem de gücü bir arada arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Egea Sedan Limited modelinin Mart 2024 fiyat listesine tablodan ulaşabilirsiniz.

Versiyon

Donanım     

Şanzıman Tipi

Yakıt Tipi

Mart 2024 Liste Fiyatı

1.4 Fire 95 HP

Limited

Manuel

Benzinli

1.084.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Limited

Otomatik

Dizel

1.415.900.TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Limited

Otomatik

Elektrikli-Benzinli

1.537.900 TL

Fiat Egea Fiyat Listesi-2

Egea Cross Street Mart 2024 Fiyat Listesi

Şehir hayatının dinamizmini arabanızda yansıtmak istiyorsanız, Fiat Egea Cross tam size göre. Fiyatlar ve opsiyonlar paketlere göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Fiat Egea Cross donanımının fiyatları aşağıdaki gibidir:

Versiyon

Donanım     

Şanzıman Tipi

Yakıt Tipi

Mart 2024 Liste Fiyatı

1.4 Fire 95 HP

Street

Manuel

Benzinli

1.002.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Street

Otomatik

Dizel

1.306.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Street

Otomatik

Elektrikli-Benzinli

1.428.900 TL

Egea Cross Urban Mart 2024 Fiyat Listesi

Yüksek oturma pozisyonu ve geniş iç hacmiyle Egea Cross Urban modern tasarım severlere göre! 

2024 Mart Fiat Egea Cross Urban fiyatları aşağıdaki gibidir:

Versiyon

Donanım    

Şanzıman Tipi

Yakıt Tipi

Mart 2024 Liste Fiyatı

1.4 Fire 95 HP

Urban

Manuel

Benzinli

947.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Urban

Otomatik

Elektrikli-Benzinli

1.358.900 TL

Egea Cross Wagon Lounge Mart 2024 Fiyat Listesi

Geniş bagajı ve yükseltilmiş sürüş yüksekliği ile Egea Cross Wagon Lounge tam ailelerin tercihine göre tasarlanmış.  

Egea Cross Wagon modelinin Mart 2024 fiyat listesine tablodan ulaşabilirsiniz.

Versiyon

Donanım      

Şanzıman Tipi

Yakıt Tipi

Mart 2024 Liste Fiyatı

1.0 Firefly 100 HP

Lounge

Manuel

Benzinli

1.141.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Lounge

Otomatik

Elektrikli-Benzinli

1.430.900 TL

Fiat Egea Fiyat Listesi 4

Egea Cross Wagon Urban Mart 2024 Fiyat Listesi

Egea Cross Wagon Urban, modern tasarımı, geniş iç hacmi ve kullanışlı fonksiyonlarıyla Egea severlerin gözdesi. 

Egea Cross Wagon Urban modelinin Mart 2024 fiyat listesine tablodan ulaşabilirsiniz.

Versiyon

Donanım      

Şanzıman Tipi

Yakıt Tipi

Mart 2024 Liste Fiyatı

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Urban

Otomatik

Dizel

1.373.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Urban

Otomatik

Elektrikli-Benzinli

1.495.900 TL

Egea Cross Wagon Lounge Mart 2024 Fiyat Listesi

Egea Cross Wagon Lounge, zengin donanımı, yükseltilmiş sürüş pozisyonu ve geniş bagaj hacmiyle konforlu yolculuklar sunuyor. 

Egea Cross Wagon Lounge donanımının fiyatları aşağıdaki gibidir:

Versiyon

 Donanım       

 Şanzıman Tipi

Yakıt Tipi

Mart 2024 Liste Fiyatı

1.0 Firefly 100 HP

Lounge

Manuel

Benzinli

1.256.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Lounge

Otomatik

Dizel

1.428.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Lounge

Otomatik

Elektrikli-  Benzinli

1.550.900 TL

Fiat Egea İkinci El Fiyatları

İkinci el piyasasında da oldukça beğenilen Fiat Egea modelleri var. Bütçe dostu seçenekler arayanlar için ikinci el sahibinden fiyatları çokça araştırılıyor.  

İkinci el ortalama Fiat Egea fiyatları aşağıdaki gibidir. 

Model

Yıl

Kilometre

Fiyat

Fiat Egea 1.6 Multijet Easy

2019

78.000 km

673.900 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Urban

2021

72.000 km

668.750 TL

Fiat Egea 1.3 Multijet Urban Plus

2020

72.000 km

725.000 TL

Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit Easy

2022

45.000 km

815.000 TL

Fiat Egea 1.6 Multijet Comfort Dizel Otomatik

2017

196.000 km

605.000 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Street

2019

84.000 km

600.000 TL

Fiat Egea Kimin?

Fiat Egea, İtalyan otomobil üreticisi FIAT’ındır. Fiat Egea 2015 ilk satışlı C segment bir aile arabasıdır. Fiat Egea daha sonra, 2016 yılında, Samsun Otoshow Fuarı'nda Hatchback ve Station Wagon’la alıcılarla buluştu. 

Fiat’ın Egea modelleri, Bursa’da yer alan TOFAŞ fabrikasında üretilerek 40 ülkeye ihraç ediliyor. 

Neden Fiat Egea Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?

Uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çeken Fiat Egea Türkiye piyasasının son yıllarda ilk tercihi. 2024 Mart Fiat Egea Fiyat Listesi de Fiat Egea’nın yine en çok tercih edileceklerde olacağının sinyallerini veriyor. 

Alıcıların Fiat Egea tercihlerini etkileyen nedenlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Fiat Egea’nın, geniş iç hacmi, kullanışlı bagajı ve ekonomik motor seçenekleri var.
  • Egea, Sedan, Hatchback ve Station Wagon olmak üzere 3 farklı karoser seçeneği sunuyor.
  • Egea, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olmasıyla da öne çıkan bir model.
  • Egea'nın benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleri mevcut.
  • Egea, geniş renk seçeneği ile her zevke hitap ediyor.
  • Egea, kolay ve ucuz bakımı ile de tercih edilen bir model.
  • Egea, zengin donanım seçenekleri ile her ihtiyaca ve bütçeye uygun bir model sunuyor.

Fiat Egea’nın En Çok Tercih Edilen Modeli Hangisi?

Fiat Egea modelleri arasında Türkiye en çok Fiat Egea Sedan tercih ediyor. Fiat Egea Sedan Türkiye’nin en çok satan otomobilleri arasında yıllardır yer alıyor. Sürüş ve yol tutuşu, uygun fiyat aralığı, geniş bagaj seçeneği Fiat Egea’yı daha çok tercih edilir yapıyor. 2024 Mart Fiat Egea Fiyat Listesi araba alım sürecinde size yardımcı olacaktır. 

Editör: Merve Editor