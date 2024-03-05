Fiat Egea Fiyat Listesi Mart 2024

Fiat Egea modelleri ülkemizde en çok tercih edilen araçların başında geliyor. Fiyat performans olarak en iyi araç olarak görülen Fiat Egea serisi her yıl çok satanlar listesine giriyor. Fiat Egea'nın Sedan, Hatchback ve Station Wagon karoser seçenekleri, her bütçeye uygun bir model sunuyor. Sizin için en çok tercih edilen modellerle Mart 2024 Fiat Egea fiyat listesini hazırladık.

2024 Mart Fiat Egea fiyat listesi ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

Güncel zamlarla birlikte 2024 Mart ayı Fiat Egea fiyatları ortalama 975.000 TL ile 1.150.000 TL arasındadır.

Egea Sedan Easy Mart 2024 Fiyat Listesi

Serinin en çok tercih edilen araçların başında Sedan model geliyor. Otomatik ve Manuel seçenekleriyle 2024 Mart ayı fiyat listesine gelin birlikte bakalım.

2024 Mart Fiat Egea Sedan Easy donanımının fiyatları aşağıdaki gibidir:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Mart 2024 Liste Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 947.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 1.125.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel 1.288.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.382.900 TL

Egea Sedan Urban Mart 2024 Fiyat Listesi

Fiat Egea Sedan Urban, modern tasarımı, geniş iç hacmi ile öne çıkan bir modeldir.

Fiat Egea Sedan Urban modelinin Mart 2024 fiyat listesine tablodan ulaşabilirsiniz:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Mart 2024 Liste Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 974.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 1.148.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 1.244.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.346.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.427.900 TL

Egea Sedan Limited Mart 2024 Fiyat Listesi

Açıklanan Mart 2024 Fiat Egea fiyat listesinde sayılı üretilen modeller de yer alıyor. Sınırlı sayıda üretilen bu model, hem şıklığı hem de gücü bir arada arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Egea Sedan Limited modelinin Mart 2024 fiyat listesine tablodan ulaşabilirsiniz.

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Mart 2024 Liste Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli 1.084.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel 1.415.900.TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.537.900 TL

Egea Cross Street Mart 2024 Fiyat Listesi

Şehir hayatının dinamizmini arabanızda yansıtmak istiyorsanız, Fiat Egea Cross tam size göre. Fiyatlar ve opsiyonlar paketlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Fiat Egea Cross donanımının fiyatları aşağıdaki gibidir:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Mart 2024 Liste Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 1.002.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 1.306.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.428.900 TL

Egea Cross Urban Mart 2024 Fiyat Listesi

Yüksek oturma pozisyonu ve geniş iç hacmiyle Egea Cross Urban modern tasarım severlere göre!

2024 Mart Fiat Egea Cross Urban fiyatları aşağıdaki gibidir:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Mart 2024 Liste Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 947.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.358.900 TL

Egea Cross Wagon Lounge Mart 2024 Fiyat Listesi

Geniş bagajı ve yükseltilmiş sürüş yüksekliği ile Egea Cross Wagon Lounge tam ailelerin tercihine göre tasarlanmış.

Egea Cross Wagon modelinin Mart 2024 fiyat listesine tablodan ulaşabilirsiniz.

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Mart 2024 Liste Fiyatı 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 1.141.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.430.900 TL

Egea Cross Wagon Urban Mart 2024 Fiyat Listesi

Egea Cross Wagon Urban, modern tasarımı, geniş iç hacmi ve kullanışlı fonksiyonlarıyla Egea severlerin gözdesi.

Egea Cross Wagon Urban modelinin Mart 2024 fiyat listesine tablodan ulaşabilirsiniz.

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Mart 2024 Liste Fiyatı 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.373.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.495.900 TL

Egea Cross Wagon Lounge Mart 2024 Fiyat Listesi

Egea Cross Wagon Lounge, zengin donanımı, yükseltilmiş sürüş pozisyonu ve geniş bagaj hacmiyle konforlu yolculuklar sunuyor.

Egea Cross Wagon Lounge donanımının fiyatları aşağıdaki gibidir:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Mart 2024 Liste Fiyatı 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 1.256.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 1.428.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli- Benzinli 1.550.900 TL

Fiat Egea İkinci El Fiyatları

İkinci el piyasasında da oldukça beğenilen Fiat Egea modelleri var. Bütçe dostu seçenekler arayanlar için ikinci el sahibinden fiyatları çokça araştırılıyor.

İkinci el ortalama Fiat Egea fiyatları aşağıdaki gibidir.

Model Yıl Kilometre Fiyat Fiat Egea 1.6 Multijet Easy 2019 78.000 km 673.900 TL Fiat Egea 1.4 Fire Urban 2021 72.000 km 668.750 TL Fiat Egea 1.3 Multijet Urban Plus 2020 72.000 km 725.000 TL Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit Easy 2022 45.000 km 815.000 TL Fiat Egea 1.6 Multijet Comfort Dizel Otomatik 2017 196.000 km 605.000 TL Fiat Egea 1.4 Fire Street 2019 84.000 km 600.000 TL

Fiat Egea Kimin?

Fiat Egea, İtalyan otomobil üreticisi FIAT’ındır. Fiat Egea 2015 ilk satışlı C segment bir aile arabasıdır. Fiat Egea daha sonra, 2016 yılında, Samsun Otoshow Fuarı'nda Hatchback ve Station Wagon’la alıcılarla buluştu.

Fiat’ın Egea modelleri, Bursa’da yer alan TOFAŞ fabrikasında üretilerek 40 ülkeye ihraç ediliyor.

Neden Fiat Egea Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?

Uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çeken Fiat Egea Türkiye piyasasının son yıllarda ilk tercihi. 2024 Mart Fiat Egea Fiyat Listesi de Fiat Egea’nın yine en çok tercih edileceklerde olacağının sinyallerini veriyor.

Alıcıların Fiat Egea tercihlerini etkileyen nedenlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Fiat Egea’nın, geniş iç hacmi, kullanışlı bagajı ve ekonomik motor seçenekleri var.

Egea, Sedan, Hatchback ve Station Wagon olmak üzere 3 farklı karoser seçeneği sunuyor.

Egea, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olmasıyla da öne çıkan bir model.

Egea'nın benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleri mevcut.

Egea, geniş renk seçeneği ile her zevke hitap ediyor.

Egea, kolay ve ucuz bakımı ile de tercih edilen bir model.

Egea, zengin donanım seçenekleri ile her ihtiyaca ve bütçeye uygun bir model sunuyor.

Fiat Egea’nın En Çok Tercih Edilen Modeli Hangisi?

Fiat Egea modelleri arasında Türkiye en çok Fiat Egea Sedan tercih ediyor. Fiat Egea Sedan Türkiye’nin en çok satan otomobilleri arasında yıllardır yer alıyor. Sürüş ve yol tutuşu, uygun fiyat aralığı, geniş bagaj seçeneği Fiat Egea’yı daha çok tercih edilir yapıyor. 2024 Mart Fiat Egea Fiyat Listesi araba alım sürecinde size yardımcı olacaktır.