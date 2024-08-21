İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan korkunç bir olayın detayları gün yüzüne çıktı. Zihinsel engelli Ayhan Özçelik, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hastane raporu, bu vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi ve olayı daha da ürkütücü hale getirdi.

Köpeklerin Saldırısında Hayatını Kaybeden Özçelik'in Korkunç Yaraları!

Ayhan Özçelik (40), Esenler'de yaşarken Silivrikapı Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğradı. Olay, sabaha karşı çöp toplama görevini yerine getiren temizlik işçileri tarafından fark edildi. Köpeklerin yerde yatan kişinin etrafında toplanıp havladığını gören işçiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak, ağır yaralı Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane Raporunda Şok Edici Detaylar!

Özçelik’in hastaneye götürüldüğünde durumunun oldukça kritik olduğu belirtildi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan adli rapor, Özçelik’in vücudunda derin kesikler ve ağır yaralar bulunduğunu ortaya koydu. Rapora göre, Özçelik’in vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü ise 10 santimetre olan derin yaralar mevcut. Özellikle boyun kısmında üç derin kesik olduğu, çeşitli bölgelerdeki kesiklerin boyutlarının ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı ifade edildi.

Rapor ayrıca, Özçelik’e tetanos ve kuduz aşısı yapıldığını da aktarıyor. 6-7 sokak köpeğinin Özçelik’e saldırdığı ve bu vahşi olayın derin izler bıraktığı açıkça belirtilmiş durumda. Bu üzücü olay, sokak hayvanlarının kontrolü ve güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.