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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşları için yıl sonunu işaret ettiği sözleri anımsatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl başına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır" diyerek geçim derdinin tüm evleri sardığını dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından ses getirecek bir çağrı da Erbakan'dan geldi.

BAHÇELİ: YETERLİ BULUNMADI

Bahçeli emekliler için seyyanen zam çağrısında bulunurken "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YIL SONU YENİDEN DEĞERLENDİRİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadeleriyle yıl sonunu işaret etmişti.

"EMEKLİLERİMİZİN YILBAŞINA DEK BEKLEYECEK DURUMU KALMADI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emekliler için acilen adım atılmasını istedi. Partisinin il başkanları toplantısı öncesi konuşma gerçekleştiren Erbakan şunları söyledi:

"Sayın cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenin yıl sonunda yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl başına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de geçim derdi bütün evleri sarmıştır. Başta emeklilerimiz olmak üzere aziz milletimizi çok büyük sıkıntıya sokmuştur.

"BAŞINDAN BERİ SEYYANEN ZAM İSTEDİK"

Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılmasını ifade ettik. Ömürlerini milletimize ve ülkemize hizmete adamış bu insanlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini Yeniden Refah Partisi olarak en açık en gür seda ile ifade ettik.

"ACİLEN ADIM ATILMALI"

Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak olan adımlar yıl sonuna kalmıştır. Bugün bu kürsüden Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemesini ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğinin altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz."

"BÜTÇE AÇIĞININ FATURASINI VATANDAŞA KESEN UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Fatih Erbakan, KDV, ÖTV’ye yapılan zamlar ile ilgili de “Maaş zamları maalesef daha vatandaşın eline geçmeden her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışlar ve akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile erimesine vesile olmuştur.

Biz bu zamlara defalarca tepki gösterdik. ‘Dolaylı vergilere yani dar gelirliden halkın büyük kesiminden alının vergilere yapılan artışlarla bütçe açığını kapatmak doğru değildir’ dedik. Bütçe açığının KDV, ÖTV gibi çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan artışlarla karşılanması yüksek enflasyonu da tetiklemektedir.

Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ettik. Bütçe açığının faturasını vatandaşa kesen, millete ilave yük yükleyen bu uygulamalardan mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden bir an önce kurtulunması gerektiğini defalarca ifade ediyoruz.

Kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Tüm kamu kurumlarına denk bütçe zorunluluğu getirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Yeniden Refah Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz” dedi.

MYNET