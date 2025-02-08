Bilecik'in Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde kurulum aşamasında olan bir fabrikada 10 metre yüksekte olan vinç sepetinin içinde çalışan İbrahim Bayhan (30) ve Ayaz Oktatar (23) isimli iki kişi bir anda sepetten yere düştü.

Ağır yaralanan İbrahim Bayhan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ayaz Oktatar ise Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkili hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden işçilerden Ayaz Oktatar'ın Van'ın Bahçesaray ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.