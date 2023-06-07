Aile Koruma Kalkanı programı kapsamında ev kadınlarına emeklilik güvencesi sağlanacak. Yeni Kabine'de yer alan isimler bugün ilk kez toplanıyor. Toplantıda enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek. Öte yandan seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi müjdelere ilişkin planlamanın da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde isteğe bağlı sigortadan söz ederiz. Herhangi bir iş yerinde çalışamayan kadınlarımız evlerinde çocuk yetiştirirken isteğe bağlı prim ödeyip ileride de emekli olabilirler"

İsteğe bağlı sigortalılığın da belli şart ve koşulları olduğunu söyleyen uzman isim konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin bir kadın 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuş ve ödemeleri devam ediyorsa 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladığında emekli olabilir. Bu şartı yerine getiremeyen bir kadınımızın ileri yaş grubuna geldiğini varsayarsak 15 yıllık sigortalılık süresi ile 5 bin 400 günü tamamladığında yine isteğe bağlı olarak emekli olabilir.

Üçüncü alternatif ise daha ileri yaş grubunda bulunan ya da daha önceki tarihlerde sigortalılık başlangıcı olan ama prim ödeyemeyen ev hanımları için. Bu kişiler 25 yıllık sigortalılık hizmet süresini ve 4 bin 500 günü tamamladığında emekli olabilir. Burada en önemli husus ödenmesi gereken prim miktarıdır.

Bugün itibarıyla isteğe bağlı olarak 3 bin 200 TL civarında aylık bağlamda prim ödenmesi gerekiyor. Fakat ev hanımı olan kişiler dar gelirli kesimde yer aldıkları için bu parayı ödeme güçlüğü yaşıyorlar. İşte bu ödemeleri gereken 3 bin 200 TL'nin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Yani bin TL'sini devlet karşılamış olacak. 2 bin TL'yi de kadın kendisi ödemiş olacak. Bu da son derece avantajlı. Yılda 12 bin TL civarında avantaj demektir bu."

DOĞUM BORÇLANMASI DA EKLENİNCE GÜN SAYISI İLERİYE ÇEKİLİYOR

Ev hanımlarının emekli olabilmek için doğum borçlanması alternatifini de eklemeleri halinde gün sayıları ileriye çekilmiş olacak.

Sosyal güvenlik sisteminde çocuk başına 720 gün borçlanma miktarı veriliğini söyleyen uzman isim, 3 çocuklu bir kadının borçlanmak suretiyle daha hızlı, erken yaşta ve daha az prim ödeyerek emekli olma imkanına kavuşmuş olacaklarını belirtti.

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