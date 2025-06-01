Türkiye ve İran tarafından yaşanan sistemsel sorun nedeniyle, son dönemlerin en büyük sıkıntılarını yaşayan Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı.

Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra beklerken, İran'dan Türkiye gelmek için aynı şekilde tır şoförlerin kuyruğu oluşturdu. Kuyrukta bekleyen şoförler, "Günlerdir burada sıradayız bekliyoruz.

Hem Türkiye hem İran tarafından yaşayan sıkıntılardan dolayı mağdur olduk. Bizim yemeğimiz tükeniyor, lavabo yok, çok zor durumdayız. Hakkari Valisi ve Urmiye Valisine sesleniyoruz. Lütfen sesimize kulak verin bize yardımcı olun" dedi.