Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 24. hafta maçları bugün oynanacak. Artı Değer Van Spor FK, sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi konuk edecek.

Play-off’ta yerini sağlamlaştırmak isteyen Artı Değer Van Spor FK, bugün sahasında önemli bir maça çıkacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, Serhat Gülpınar ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Murat Yıldırım nezaretinde maça çıkacak.

Sahadan mutlak galibiyet ile ayrılmak isteyen Artı Değer Van Spor FK, taraftarlarına ikinci bir bayramı yaşatmak istiyor.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maç saat 14.00’te başlayacak. Kırmızı Grup’ta günün diğer maçlarının başlama saati de yine 14.00 olacak.

İşte günün maçları;

02.04.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Ankara Demirspor

02.04.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Somaspor

02.04.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

02.04.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Giresunspor

02.04.2025 14:00 Ülkea Nazillispor - Merkür Jet Erbaaspor

02.04.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

02.04.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Bucaspor 1928

02.04.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Motolux 68 Aksarayspor

02.04.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK