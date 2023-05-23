Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihinin 1 ay uzatılacağı açıklandı.

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihinin uzatılması için Cumhurbaşkanı kararı alındı.

Buna göre, başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek ve ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

Vergi ve SGK primleri başta olmak üzere birçok kamu borcu için 48 aya kadar yapılandırma fırsatı getirilmişti. Yapılandırma başvurusu için bu ayın sonu son tarihti. Ödemeler de 30 Haziran 2023'e kadar yapılacaktı.

Uzatma Cumhurbaşkanı kararı ile alındı

Ancak Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre yapılandırma tarihini bir ay artırma yetkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'daydı.

Başvuru ve ödeme son tarihleri bir ay uzatıldı

Şimdi yeni alınan karara göre başvurular haziran sonuna, ödemeler ise temmuz sonuna kadar uzatılmış oldu.

Hangi borçlar yapılandırılabiliyordu?

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, askerlik, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar 48 taksitle ödenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiriliyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırma kapsamında.

Trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Borçlar 48 taksitte ödenebiliyor

Paketle birlikte 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

Borcu peşin ödeme, 12, 18, 24, 36 ve 48 ay ödeyebilme seçenekleri bulunacak.

Yapılandırmanın iki taksidinin mutlaka zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekecek.

Yapılandırma için e-Devlet üzerinden ve ilgili kurumlara şahsen müracat edilerek yapılması mümkün.

Peşin ödemede faizlerin yüzde 90'nı siliniyor

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, ana paranın dışındaki katsayı tutarının yurt içi-üfe tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek.

İdari para cezasının asıl alacağından yüzde 25 oranında indirim

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

İcra takibi durdurulacak

Yapılandırmadan yararlandırmak için açılmış davalardan vazgeçilecek. Yapılandırma yapanlara icra takibi durdurulacak.

Ensonhaber