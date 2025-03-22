Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ' 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"21 MART'I BAYRAM YAPALIM"

21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ettiğini belirten Erdoğan, "Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım. Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Saygıdeğer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın kalplerimize huzur veren bu manevi ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.

"BÖLGEMİZİ KAN DERYASINA ÇEVİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rabbimden Kadir Gecesi ve Ramazan bayramına sağlıkla, huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum. Katliamlar, çatışmalar Ramazan'a gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze'de başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar yeğreğimizi dağlıyor. Tüm imkanlarımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı artırdık. Uluslararası mahkemelerde mahkum edilmeleri için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Kendilerince haritalar çizenler sinsi emellerine ulaşamayacak.

"KORKMAYIN, ALLAH BİZİMLEDİR"

Barış, huzur, istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bize korku yakışmaz, o yüzden korkmayın Allah bizimledir. Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor. Sultan Nevruz'a hoş geldin sefa geldin diyor, umuda barışa, kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI TARİHE KAYDEDECEKTİR"

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Kafkasya'ya Nevruz'un çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten de geçirince adını Cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi'si Sünni'si ile Türk'ü Kürt'ü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün ortak tarihimizin en önemli nişanesidir.

"TÜRK DÜNYASININ ORTAK KUTLAMA GÜNÜ OLMASINI TEKLİF EDECEĞİZ"

Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onayı ile21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir."