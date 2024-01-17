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Erciş ilçesinde Canten Kaya'nın anlatımıyla "Lider Öğretmen ve Çocuk Gördüğünü Değil Bildiğini Yapar" adlı söyleşi programları düzenlenecek. Program, bugün Aşağı TOKİ Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

"Lider Öğretmen" konulu söyleşi saat 10:00'da başlayacak, ardından "Çocuk Duyduğunu Değil Gördürdüğün Yapar" konusuyla 13:30'da söyleşinin ikinci bölümüyle devam edecek.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleşecek olan söyleşi programı okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik olacak.