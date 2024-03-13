Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde öğrenci ve öğretmenlerin düzenlediği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan İstiklal Marşı konulu koro müzikleri eşliğinde şiirler okuyup ve tiyatro gösteri yaptı.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşını yazma sürecinin anlatıldığı program izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu tarafından verildi.

Program Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı konulu fotoğraf ve resim sergisinin protokol üyeleri tarafından gezilmesinin ardından Kaymakam Karaloğlu'nun, programı hazırlayıp sunan öğretmen ve öğrencileri tebrik edip hatıra fotoğrafı çektikten sonra son buldu.