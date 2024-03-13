Van Teknokent Koleji, 2024 yılında Avrupa'da düzenlenen Erasmus+Teklif Çağrısı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-VET) faaliyetleri kapsamında başvurduğu projesiyle önemli bir başarı elde etti.

Projeler arasında ilk 10'a girerek hibe almaya hak kazanan Van Teknokent Koleji, Türkiye genelindeki altı okuldan birisi olarak bu prestijli destekten faydalanacak. Kolejinin projesi, öğrencilerin uluslararası deneyim kazanması ve mesleki eğitim alanında kaliteli bir gelişim sağlamalarını amaçlıyor. Bu kapsamda, projenin ortakları arasında İspanya ve İtalya yer alıyor.

Öğrenciler, Erasmus programı çerçevesinde bu ülkelerde eğitim ve deneyim fırsatı elde edecek. Kolej, bu başarılı girişimiyle uluslararası işbirliği ve öğrenci gelişimine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Öğrencilerin kültürel değişim ve mesleki yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan bu proje, kolejinin vizyonu doğrultusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Projeye ilişkin görüşlerini dile getiren Van Teknokent Koleji Kurucu Müdürü Feyzi Karahan, "Van Teknokent Koleji olarak, Avrupa'da Erasmus+ projesiyle elde ettiğimiz başarı bizim için son derece önemli. Bu proje, öğrencilerimizin uluslararası alanda deneyim kazanmasını sağlayarak onların mesleki eğitimlerine katkı sunuyor.

Bu başarının ardından, benzer projelerin gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz. Kolejimiz, proje odaklı bir okul olarak öğrencilerimizin küresel düzeyde rekabet edebilir yetkinlikler kazanmalarını hedefliyoruz. Bu vesileyle tüm proje ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.