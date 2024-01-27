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İşte paraya para demeyen meslekleri...

5- PİLOTLUK

Geleceğin mesleği olarak tanımlanan Pilotluk havacılığın gelişmesiyle birlikte en çok aranan mesleklerden biri oldu. üst düzey bir sorumluluk gerektiren Pilotluk e n çok kazandıran meslek dalları arasında yerini aldı.

4- AVUKATLIK

Hukuk işlerinde arabuluculuk yaparak kişilere yol gösterici olan avukatlık mesleği en çok kazandıran mesleklerden biri olarak öne çıkıyor.

3- ECZACILIK

Sağlık alanında öne çıkan ezcacılık doktorların yazdıkları ilaçların temini ve güvenli etkin kullanımı sunuyor. Son dönemde en çok kazandıran mesleklerde 3. sırada yer alıyor.

2- YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Gelişmiş teknolojiyle birlikte son dönemde çığır açan yazılım mühendisliği aranan bir meslek olmasının yanında en yüksek ekonomik getiriye sahip meslekler arasında yer alıyor.

1- NOTERLİK

Hukuk fakültesinden mezun olma şartı bulunan noterlik mesleği en çok kazandıran meslek olarak ilk sıraya yerleşiyor.