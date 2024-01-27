İşte paraya para demeyen meslekleri...
5- PİLOTLUK
Geleceğin mesleği olarak tanımlanan Pilotluk havacılığın gelişmesiyle birlikte en çok aranan mesleklerden biri oldu. üst düzey bir sorumluluk gerektiren Pilotluk e n çok kazandıran meslek dalları arasında yerini aldı.
4- AVUKATLIK
Hukuk işlerinde arabuluculuk yaparak kişilere yol gösterici olan avukatlık mesleği en çok kazandıran mesleklerden biri olarak öne çıkıyor.
3- ECZACILIK
Sağlık alanında öne çıkan ezcacılık doktorların yazdıkları ilaçların temini ve güvenli etkin kullanımı sunuyor. Son dönemde en çok kazandıran mesleklerde 3. sırada yer alıyor.
2- YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Gelişmiş teknolojiyle birlikte son dönemde çığır açan yazılım mühendisliği aranan bir meslek olmasının yanında en yüksek ekonomik getiriye sahip meslekler arasında yer alıyor.
1- NOTERLİK
Hukuk fakültesinden mezun olma şartı bulunan noterlik mesleği en çok kazandıran meslek olarak ilk sıraya yerleşiyor.Kaynak: HABER7