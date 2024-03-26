Türkiye’de istihdam piyasasının en çok aranan mesleği döner ustası ve protez tırnak uzmanı oldu.

Hüriyyet'in 24 saatte iş platformunun hazırladığı verilere göre şu anda döner ustası için verilen bir ilan için 63 günde listeler doluyor.

Protez tırnak uzmanı için ise 49 günde doluyor.

Elektrik ustası için 42 günde doluyor.

Izgaracı için 42 günde doluyor.

Bulaşıkçı için 35 günde doluyor.

Yeni açılan işletmelerin, eleman bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Bir diğer merak edilen konu ise çalışanların maaşlarının ne kadar olduğu.

İstihdam piyasasının yıldızları olan döner ustası için en düşük maaşlar 40 bin lira seviyesinden başlarken, protez tırnak uzmanı için 39 bin liradan başlıyor.

Bu alanda elektrik ustası için 37 bin lira, ızgaracı için 34 bin lira, şoför için ise 32 bin lira maaş öngörülüyor.

Türkiye'de yeme-içme alanında 200 binden fazla işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, sektördeki eleman sorununa dikkat çekti.

Bingöl, “Çok fazla işletme işçi bulmak için çaba gösteriyor ama aradığımız personeli bulamıyoruz. Bazı işletmeler başka şehirlerden usta getiriyor. Ama bizdeki iyi ustaların Ortadoğu ülkeleri, Rusya ve Avrupa’da açılan işletmeler tarafından transfer edilmesi de bizi derinden etkiledi. Dövizle maaş almak için legal ya da illegal yollardan yurtdışına gidiyor” dedi.

Bingöl, “Dünyada örneği olmayan sorunlar yaşıyoruz. Büyük bir organizasyon sorunumuz var. Bu kadar üniversiteli insanın ne yapacağını kimse bilmiyor. Herkes üniversite okuyor ve 25 yaşında yetişkin işsizler ortaya çıkıyor. Bizim sektörümüz için eğitim veren 56 fakülte var. Ama yüzde 90’ı mezun olduğunda 5 yıldızlı otellerde çalışmak istiyor. Kimse işletmelerde döner ustası, et ustası olmak istemiyor. Daha sonra onlar da iş bulamıyor” diye konuştu.

İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, uzman çalışan bulmak için aylarca sırada beklediklerini söyledi. Piyasada iyi bir protez tırnak uzmanının 40 bin liradan işe başladığını söyleyen Kurtönal, “İlgi çok olunca çalışanlar ayrıca her işten yüzde istiyorlar. Buradaki kazancın son zamanlarda görülmesi ile beraber çok sayıda genç arkadaşımız eğitim almak için bize başvurmaya başladı” şeklinde konuştu.