ürkiye’de emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik yapılması gündemde. Özellikle küçük esnafı doğrudan ilgilendiren düzenleme hayata geçerse, Bağkur’lular 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Mevcut sistemde SSK’lı çalışanlar 7200 prim günüyle emekli olurken, Bağkur’lulardan bu süre 9000 gün olarak talep ediliyor. Bu fark yaklaşık 5 yıla denk geliyor.

7 YIL KURALI TARİHE Mİ KARIŞACAK?

Mevcut uygulamada Bağkur’lular, emekliliğe daha erken kavuşmak için SSK’ya geçiş yolunu seçiyor. Bu da özellikle “son 7 yıl” kuralı nedeniyle mümkün oluyordu. Yasaya göre, emeklilikten önceki son 7 yıl içinde (2520 gün) hangi kurumdan 1260 gün ve üzeri prim ödendiyse, emeklilik o kurumun şartlarına göre belirleniyor.

Ancak yeni sistemde bu durum değişebilir. Özellikle 2008 sonrası işe girenlerde, çalışma süresinin tamamı dikkate alınarak en fazla hangi kuruma prim ödenmişse, o kurumdan emeklilik işlemi yapılacak.

UZMANLAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın tek çatı altında SGK olarak birleştiğini hatırlattı.

Yılmaz, “2008 öncesinde işe girenler için son 7 yıl kuralı geçerliydi. Bu süreçte 1260 gün hangi kurumdan prim yatırılmışsa emeklilik de o kurum üzerinden gerçekleşiyor. Ancak 2008 sonrası için tablo değişiyor. Artık toplam prim günlerine bakılarak, en fazla hangi kurumdan ödeme yapılmışsa emeklilik oradan bağlanacak” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ESNAFA 5 YILLIK AVANTAJ

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde küçük esnaf için büyük bir avantaj doğacak. Özellikle sokak arası bakkal, berber, çay ocağı, terzi, manav gibi işletmelerde çalışan Bağkur’luların prim günü 9000’den 7200’e düşürülecek. Bu da 5 yıl erken emeklilik anlamına geliyor.

Yılmaz, “SSK ve Bağkur prim günlerinin 7200’de eşitlenmesi, sistemdeki adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. Böylece son 7 yıl kuralının da bir anlamı kalmayacak. Esnaf için büyük bir rahatlama olacak” değerlendirmesinde bulundu.

DÜZENLEME NE ZAMAN GELİR?

Henüz yasal zemini hazırlanmayan düzenleme için kamuoyunun beklentisi yüksek. SGK uzmanları, seçim sonrasında hükümetin bu konuda adım atabileceğini, düzenlemenin sadece küçük esnafı kapsaması durumunda sosyal güvenlik dengesini çok fazla sarsmayacağını belirtiyor.