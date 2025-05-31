Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, emekli ve hak sahiplerine toplam 57,4 milyar TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin yüzünü güldürecek ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu kuruma göre farklı günlerde yapılacak.

İşte kurum bazında emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:

- 4 (b) (Bağ-Kur) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 31 Mayıs Cumartesi



- 4 (c) (Emekli Sandığı) Kapsamında Aylık Alanlar: 1 Haziran Pazar



- 4 (a) (SSK) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 2 Haziran Pazartesi, 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLERE MESAJ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında emeklilere yönelik iyi dileklerini de ileterek, "Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı.