Bir dizi programa katılmak üzere dün gece Van'a gelen Bakan Tekin, sabah saatlerinde ilk olarak AK Parti Erciş İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erciş Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılış törenine katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada merkezin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının en önemli konusu olarak eğitimi merkeze almış bir lider olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Başbakan olduğu günden itibaren, tüm dünyaya örnek olacak şekilde eğitim-öğretimi gündeminin birinci sırasına koymuştur.

Bunu nereden anlıyoruz? Daha önce yapılmayanı yapmış ve genel bütçeden eğitime ayrılan payı birinci sıraya yerleştirmiştir. Bunun sonuçlarını da açıkça görebiliyoruz. Örneğin, Van'da 2001-2003 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 200 bin öğrenci vardı. Bugün bu sayı yaklaşık yüzde 50 artışla 300 bine ulaşmış durumda. O dönemde Van'da 200 bin öğrenciye 3 bin 823 sınıf düşüyordu. Cumhuriyetin başından itibaren Van'da yapılan toplam sınıf sayısı buydu. Bugün ise Van genelinde 12 bin 836 dersliğimiz var.

Yani sınf sayısını 3 katına çıkarmış durumdayız. Bu ne demek? O dönemde sınıflardaki öğrenci sayısı 50-60 hatta 70'lere kadar çıkarken bugün bu sayılar 20'li rakamlara düşmüş durumdadır. Bu da Türkiye'yi dünya ortalamasına yaklaştıran çok önemli bir gelişmedir. Aynı dönemde Van'da görev yapan öğretmen sayısı 6 bin 83 idi. Bugün bu sayı 18 bin 548'e yükseldi. Yani öğretmen sayımızı da 3 katına çıkardık. Üstelik bu sayılar sadece nicelik değil, nitelik açısından da çok anlamlı. O dönemdeki 3 bin 800 dersliğin yaklaşık dörtte biri artık kullanım ömrünü tamamladığı için yıkıldı ya da güçlendirme ihtiyacı duyuldu. Aynı şekilde öğretmenlerimizin bir kısmı emekli oldu. Bu da demektir ki yapılan yatırımlar çok daha büyük bir gelişmeyi temsil ediyor" dedi.

Dünyada eğitimde örnek gösterilen ülkelerden biri olduklarını dile getiren Tekin, "Bunu biz söylediğimizde muhalefet anlamıyor olabilir ama uluslararası raporlar bunu teyit ediyor. Örneğin OECD raporlarında Türkiye'nin eğitimde istikrarlı biçimde yükseliş gösteren tek ülke olduğu vurgulanıyor. Raporu gösterdiğimizde söyleyecek sözleri kalmıyor. Fiziki anlamda yapılanlar kadar teknolojik altyapı da önemli.

Türkiye'de tüm sınıflarda etkileşimli (akıllı) tahta ve internet erişimi bulunuyor. Bunu ben değil, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) söylüyor. Raporlarında Türkiye, dünyada tüm sınıflarda bu donanımı sağlayan tek ülke olarak tanımlanıyor. Daha güzellerini de yapacağız, inşallah birlikte başaracağız. Ancak bunu yapabilmemiz, sizlerin bizlere ve Cumhurbaşkanımıza vereceği desteğe bağlı. Eğer destek verirseniz, bu hizmetler devam eder. Aksi takdirde, 2002 öncesindeki gibi geri gideriz. Bu yüzden desteğiniz bizim için çok kıymetli. Sizlerin verdiği destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yerli ve milli bir zekâ ölçeği geliştirdik"

Normal okulların yanı sıra, öğrencilerin okul dışında yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamlar da oluşturduklarını söyleyen Tekin, "BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bu anlamda bizim için çok kıymetli. Kimleri alıyoruz buraya? Uyguladığımız zekâ testinde başarılı olan öğrencilerimizi. Yakın zamana kadar bu testleri dünyadaki iki büyük özel firmadan satın alıyorduk. Ancak 2016-2017'de TÜBİTAK'la birlikte ulusal bir zekâ ölçeği geliştirmek üzere bir proje başlattık.

Bu yıl itibarıyla proje tamamlandı. 3-22 yaş arası bireylerin yeteneklerini ölçebilen, örneklem büyüklüğü açısından dünyada ilk sırada yer alan, yerli ve milli bir zekâ ölçeği geliştirdik. Bu testle artık BİLSEM'lere öğrenci alıyoruz. BİLSEM'lerde sanat, yazılım, kodlama gibi birçok alanda çocuklarımız ilgi ve yeteneklerine göre eğitim alıyor. Bu kurumlar bizim için çok değerli. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Erciş'teki BİLSEM'in hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu merkezlerde ülkesine, milletine, memleketine hizmet edecek, hayırla yad edilecek kuşaklar yetişir" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, daha sonra Van'da Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini ziyaret etti

Bakan Tekin'e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras eşlik etti.