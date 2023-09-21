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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi.

Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. " dedi.

Sayan, "Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız." ifadesini kullandı.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yüksek hızlı internet erişimi sağlamak için geliştirilen bir uydu takımyıldızı projesidir. Bu projede, binlerce küçük uydu, Dünya'nın yörüngesinde yaklaşık 550 kilometre yükseklikte yer alacak şekilde konumlandırılacaktır.

Bu uydu takımyıldızı, internet sinyallerini alıcı-vericilere iletecek ve bu cihazlar yerel ağlarda internet erişimini sağlamak veya doğrudan Starlink yönlendiricilere bağlanmak için kullanılacaktır. Bu sayede kullanıcılar, uzak bölgelerde veya geleneksel altyapının ulaşamadığı yerlerde güvenilir bir internet bağlantısına erişebileceklerdir.

Haber7