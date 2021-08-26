Van'a Yeni Sanayi Sitesi

Van Oto Sanayi Sitesi’nde yapılan toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz, Van Demirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muhittin Yıldızbaş ve kooperatif üyesi esnaflar katıldı.

“BU PROJE İSTİHDAMA KATKI SUNACAKTIR”

Toplantıda konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Bu projenin hayata geçebilmesi içi elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Van, sanayi alanında potansiyeli olan bir şehirdir. Van’da esnaf ve sanatkarlara destek olmak bizlerin görevidir. Uzun süredir devam eden projenin hayat bulması için başkanlarımız ile birlikte Van’da ve Ankara’da gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nin kurulması ile birlikte Van’da çok daha farklı bir ekonomik hareketlenme olacaktır. Bu proje ile yeni istihdam alanları da doğacaktır. Kapsamlı olan bu proje ile Van çok daha farklı alanlarda da hizmet verilecektir. İşyerlerinin büyük olması esnaf için bir avantajdır. Projenin Van’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İlgili bakanlıklarımız projeyi sahiplenmiştir. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“PROJE İHALE AŞAMASINA GELDİ”

Proje ile ilgili son bilgileri veren Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz, “Tüm yasal süreçleri tamamladık ve yatırım programında olan projemiz son aşamaya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bize göndermiş olduğu ödeme emrini yerine getirdiğimiz zaman, tapularımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak ve projemiz ihaleye çıkarılacaktır. Devletimizin yüzde 70 desteğiyle, projenin ihaleye çıkabilmesi için kooperatif üyelerinin ödeme emrinde belirlenen miktarı ödemesi gerekiyor” diye konuştu.

“TÜM YETKİLİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Projeye destek olan herkese teşekkür eden Solmaz, “Projemize sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, valilerimizin yanı sıra Sayı Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın İsa Berge’ye, Van Demirciler Odası Başkanımız Sayın Kenan Akalın’a, Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanımız Sayın Muhittin Yıldızbaş’a, AK Parti Van İl Başkanımız Sayın Kayhan Türkmenoğlu’na, eski milletvekillerimize, yeni milletvekillerimiz Sayın Abdulahat Arvas’a, Sayın Osman Nuri Gülaçar’a ve Sayın İrfan Kartal’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemiz esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

PROJENİN DETAYLARINDA NELER VAR?

Tekstilden gıdaya, eğitimden sağlığa, inşaattan hizmet sektörüne, makine imalatından montaja akla gelebilecek birçok sektörde hizmet verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arsa satışını gerçekleştirdi ve tapular verildi. 2012’de başlanan ve 2017’de yatırım programına alınan projenin imar ve ifrazları tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak ihaleyi alan firma 3 yıl içinde projeyi bitirecek. DAKA projeye kanalizasyon, elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı desteği sundu.

PROJEDE NELER VAR?

700 dönümlük alana sahip projede ön kısımlar hariç olmak üzere, 150-300, 600 ve 900 metrekare olmak üzere toplam 300 iş yeri bulunuyor. Modern üstyapıları ile yollar 20 metre olacak. Altyapı, üstyapı, atölyeler, sosyal tesisler, spor kompleksleri yollar, petrol ofisleri, bankalar, cami, meslek lisesi ve diğer tüm donatılar bulunuyor. İşyerlerinin çatısında güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi de planlanıyor.

VAN GÖLÜ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTESİ NEREDE?

Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Kalecik TOKİ konutlarının yan tarafında ve çevre yoluna sıfır bir konumda. Mevcut sanayi sitesinin üst tarafındaki orta ölçekli sanayi sitesi, hem Van Organize Sanayi Bölgesi’ne hem de üniversiteye yakın bir konumda. Arazinin bir başından diğer başına toplam 1,5 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Van Bölge Gazetesi