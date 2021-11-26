İlk yarıyılın bitmesinin ardından şimdi karneler ne zaman alınacak herkes bunun cevabını araştırıyor. Peki hangi tarihler arasında tatil olacak? Karneler ne zaman alınacak? Ara tatil ne zaman başlayacak?

Karneler ne zaman alınacak? Yarıyıl tatili ayın kaçında?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. 15-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapıldı. 22 Kasım’da ise okullar ara tatilin ardından ders başı yaptı.

Öğrenciler şimdiden yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.