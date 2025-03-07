2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti. Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu.

Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu. Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi.

Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in bu gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.