Ünlü İsimle Evlilik

İstanbul Etiler'deki bahçede gerçekleşen bu özel gün, çiftin yakın arkadaşları ve aile üyelerinin katılımıyla kutlandı. Onur, Duygu’yu “Benim büyük güneş ışığım” diyerek tanımlarken, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

Duygu Kozoğlu'nun Eğitimi ve Kariyeri

1988 yılında dünyaya gelen Duygu Kozoğlu, 2021 itibarıyla 33 yaşındadır ve lisans eğitimini İngilizce öğretmenliği alanında tamamlamıştır. Şu anda İstanbul Beyoğlu Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak kariyerine devam eden Kozoğlu, eğitim alanındaki başarısıyla dikkat çekmektedir.

Aşk ve İlişki Hikayesi

2019 yılında Onur Buldu ile başlayan ilişkileri, iki yıl sonra hayatlarını birleştirme kararı ile taçlandı. Koronavirüs nedeniyle düğünleri ertelenen çift, resmi nikahlarını küçük bir törenle gerçekleştirmiştir. Sosyal medya üzerinden aktif bir şekilde paylaşımlar yapan Duygu ve Onur, birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştılar.