Bu yıl da binlerce inci kefali göç yolculuğuna çıktı, ancak başları büyük bir belada. Martılar, onları avlamak için bekliyor.

Devlet, inci kefallerinin bu dönemde avlanmasını kesinlikle yasakladı. Ancak yasağa uymayan kaçak avcılar, inci kefallerini hedef alıyor. İnci kefallerinin göç ettiği en yoğun bölge olan Erciş Balık Bendi'nde görsel bir şölen yaşanıyor. Yöre halkı ve doğa fotoğrafçıları bu anları kaçırmamak için bölgeye akın ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Nebi Çetin, "İnci kefalleri, Van Gölü'nden tatlı sulara göç ederken tehlikeli bir yolculuk yapıyor. Av yasağı bu dönemde çok önemli, ancak martılar bu yasağa uymuyor. Doğa fotoğrafçıları için muhteşem bir görsel şölen, ama inci kefalleri için büyük bir tehlike" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay da, "İnci kefallerinin göçünü izlemek inanılmaz bir deneyim. Ancak martılar onları avlıyor. Bizler sadece izlemekle yetiniyoruz. Herkesin bu doğal mucizeyi görmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.