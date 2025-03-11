İpekyolu Caddesi’nde bulunan yaklaşık 140 dönümlük eski Devlet Su İşleri(DSİ) 17. Bölge Müdürlüğüne ait arazinin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla 90 dönümünün millet bahçesine dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı. Geriye kalan kısmında ise Selçuklu Mimarisi ağırlıklı yeni Valilik hizmet binası yapılacak. 1969’da kurulan ve 56 yıldır DSİ tarafından kullanılan yerleşke Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından millet bahçesine dönüştürülüyor. Millet bahçesinin yapımı için de ihale sürecine geçildi.

YERLEŞKEDE YER ALAN YARIM ASIRLIK AĞAÇLAR KORUNACAK

İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte en kısa zamanda parkın yapımına başlanması planlanırken yerleşkede millet bahçesinin cazibesini artıracak yarım asırlık ağaçlar ve yeşil alanlar bulunuyor. Millet bahçesinin yapımında ağaçların tamamının korunması planlanırken 90 dönümlük alana yürüyüş yolları, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, tenis kortu, voleybol sahası, ışıklı süs havuzları, Survivor parkuru, amfi, yeni ağaç ve çalı dikimleri yapılacak.

PROJE, ŞEHRE NEFES ALDIRACAK

Yeni millet bahçesi bulunduğu konum, büyüklüğü ve sahip olduğu yeşil alan miktarıyla dinlenmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen Vanlıların yeni mekânı olacak. Yerleşkede bulunan futbol sahası ve mevcut cami güçlendirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Yaklaşık 140 dönümlük DSİ yerleşkesinin 90 dönümlük alanı millet bahçesi olurken, 52 dönümlük alanda ise Selçuklu mimarisiyle valilik binası yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Millet Bahçesi Projesi tamamlandığında, Van halkı doğayla iç içe, yeşil alanlarla çevrili, daha temiz ve ferah bir yaşam alanına kavuşacak. Bu projeyle, şehirdeki betonlaşmanın azalması, çevreye duyarlı bir yaşam alanının yaratılması ve halkın doğa ile bütünleşmesi sağlanacak” denildi.