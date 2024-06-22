Ancak trajedi bununla sınırlı kalmadı; bölgeden gelen görüntülerde yüzlerce hayvanın alevler içinde can verdiği, acı içinde inlediği görüldü. Sosyal medya bu görüntülerle sarsıldı, hayvanseverler ve veterinerler yardıma çağrıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını kontrol altına alındıktan sonra yürek dağlayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların acısı henüz tazeyken, yangının vahşeti yüzlerce hayvanın hayatına mal oldu.

"Acı İçinde Can Verdiler"

Hayatını kaybeden insanların yanı sıra yüzlerce hayvanın alevler arasında can verdiği görüldü. Yangından kurtulan hayvanlar ise ağır yaralı ve acı içinde son nefeslerini verirken kaydedildi. Bu görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

"Gözyaşları İçinde Kayda Aldı"

Yangının ortasında kalan talihsiz hayvanların çaresiz inlemeleri, o anları kayda alan kişiyi gözyaşlarına boğdu. Yanan hayvanlar arasında çok sayıda yavru da bulunuyordu. Görüntülerde, hayatta kalabilen hayvanların ağır yaralı ve kalıcı hasar aldıkları dikkat çekti.

"Hayvanseverler Yardıma Koştu"

Sosyal medya üzerinden hayvanseverler ve veterinerler bölgeye yardım etmeye çağrıldı. Yaralı hayvanların tedavi edilebilmesi için nakil ve tıbbi yardım talepleri hızla yayıldı. İmkanı olanların bölgeye destek vermesi isteniyor. Bu korkunç yangının izleri silinmeye çalışılırken, hayvanların acısını hafifletmek için çalışmalar devam ediyor.

"Burası Ceset Dolu"

Yangının ardından kaydedilen bu acı dolu görüntüler, yangının boyutlarını gözler önüne serdi. Hayatını kaybeden hayvanların cesetleriyle dolu olan alan, felaketin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Yangının yaralarını sarmak için bölgedeki yardım çalışmaları sürüyor, ancak yaşanan kayıplar unutulmayacak kadar derin.