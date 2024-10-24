VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını yarın da sürdürecek. Bu kapsamda Van’ın 7 ilçesine bağlı bazı mahallelerinde 8 saatlik enerji kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Yapılacak olan planlı bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesintisinden etkilenecek olan mahalleler şu şekilde;

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Örene, Akbaş, Salihiye, Vanyolu, Görüşlü Mahalleleri ve bunlara bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Emin Paşa Mahallesi, Eski Camii Mahallesi ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yaramış Mahallesi-Mustafa Bey-Yaramış Adır Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kandahar, Fevzi Çakmak, Şehitmehmetbey, Yenişehir, Yakıncak, Yumaklı, Beydağı, Adaklı, Gültepe, Gültepe Hangedik Mezrası ve Balaklı Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe, Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Mollatopuz Mahallesi ve Mollatopuz Gsm'de planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gedikbulak, Halkalı, Kumluca, Yaylıyaka, Esenpınar, Halkalı, Şahgeldi Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atlıhan, Dalbastı, Övecek, Alacayar, Bilgi, Eliaçık, Işınlı, Sözveren Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.