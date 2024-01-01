Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremler korku ve paniğe sebep oldu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremlerin ardından flaş bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Görür; "Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari'de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.