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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, DEM Parti ve CHP’nin, İstanbul’da işbirliği yapıp yapmayacağını sorması üzerine Temelli, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini, güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

BAŞAK DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Başak Demirtaş’ın partisinin İBB adayı olacağına yönelik iddialara ilişkin ise, “Sayın Başak Demirtaş’ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK’mız yapacaktır” diye konuştu.