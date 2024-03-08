Van'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda miting düzenlendi. Mitinge, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'nin Van Büyükşehir ve ilçe Belediye Eş Başkan adayları, parti yöneticileri ve kadınlar katıldı. Mitingin düzenlendiği alanda polis barikatları kuruldu, gelen kadınlar 2 ayrı arama noktasından geçtikten sonra alana alındı. Çalınan Kürtçe şarkılar eşliğinde Uçar ve Buldan, kadınlarla kol kola girerek halay çekti.

'DÜN DE BUGÜN DE YARIN DA BELEDİYELERİ ALACAĞIZ'

Mitingde konuşan Çiğdem Kılıçgün Uçar, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti dışında her siyasi partiye açık olacak" açıklamasına tepki gösterdi. Uçar, "Demokratik siyasette ve yerel yönetimlerde hiçbir siyasi parti, DEM Parti'nin tecrübesine, deneyimine, kapsayıcılığına yaklaşamadı, yaklaşamayacak. Kimileri belediye başkanı olunca, belediyeye sokmayacağı yönünde propaganda yapıyor. Bu, tam da çürümüş siyasetin resmidir. Açık ifade edelim. Dün de bugün de yarın da belediyeleri alacağız ve bu belediyeleri halkın belediyesi yapacağız. Herkes o belediyenin kapısında tıpkı kendi evine girebildiği gibi rahatlıkla girecek ve onların çürümüş siyasetine en çok bu yolla cevap vereceğiz. Bizim yerel yönetimler, belediyecilik anlayışımız; halkın belediyeciliğini yürüttüğü için rantın, talanın değil, çözüm belediyeciliği yaptığı için, halkın evi olduğu için kayyumlar atandı. Bugün de aynı yöntemlerde bu bölgede var olmaya çalışıyorlar. Halkımız buna en güzel cevabı, 31 Mart seçimlerinde verecek" dedi.