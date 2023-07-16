Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı’ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo’da buzulların üzerinde yürümeye başlayan Gülay Avcu, Mehmet Aydın, Hakime Koç ve Kemal Avcu, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştüler.

4 kişiden 2’si yaralı kurtarıldı

Hakkari’deki Cilo Dağı’nda yer alan buzulların üzerinde yürürken meydana gelen kırılma sonucu oluşan çukura düşen 4 kişiden 2’si, yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı’ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo’da buzulların üzerinde yürümeye başlayan 4 kişi, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. iha